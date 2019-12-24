Генерал ФТС Кизлык арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник санкционировал арест начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передал корреспондент "Интерфакса".
"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля", - огласила решение судья Галина Графова.
60-летнему генералу предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 10 лет колонии.
Свою вину генерал не признает.