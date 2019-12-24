Арестованный генерал ФТС помог жене посла РФ в Кении ввезти более $50 тысяч

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Одним из эпизодов обвинения начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, предположительно, является его "помощь" жене посла РФ в Кении, которая незаконно попыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту.

"Женщина должна была нести уголовную ответственность за то, что пыталась незаконно пронести деньги через зелёный коридор. Кизлык, злоупотребив своими полномочиями, помог ей избежать ответственности", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что всего генералу вменяются два эпизода обвинения.

Источник также рассказал, что при обыске в доме генерала были изъяты валюта и золото. Общий вес золотых слитков составил более килограмма.

60-летнему генералу предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Если его вина будет доказана, Кизлыку грозит наказание до 10 лет колонии. Генерал вину не признает.

Во вторник Басманный суд заключил Кизлыка под арест до 22 февраля.

Фигурантами дела являются еще четыре человека, включая заместителя Кизлыка Алексея Серебро, заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.