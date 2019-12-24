В деле генерала ФТС и его зама оказалось еще трое фигурантов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По уголовному делу в отношении начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро проходят еще три человека.

"Уголовное дело было возбуждено 22 декабря в отношении Кизлыка, Серебро, Мишина, Черкашина и Шурыгина", - сказала судья во вторник, оглашая материалы дела.

По данным СМИ, фигурантами дела являются заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

В свою очередь следователь в суде отметил, что действия Кизлыка "способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств".

Следователь добавил, что при обыске у генерала изъяли 600 тыс. евро и столько же тысяч долларов, слитки золота и часы известных брендов.