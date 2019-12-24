Поиск

В деле генерала ФТС и его зама оказалось еще трое фигурантов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По уголовному делу в отношении начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро проходят еще три человека.

"Уголовное дело было возбуждено 22 декабря в отношении Кизлыка, Серебро, Мишина, Черкашина и Шурыгина", - сказала судья во вторник, оглашая материалы дела.

В РоссииФТС подтвердила следственные мероприятия в центральном аппарате и на двух таможняхЧитать подробнее

По данным СМИ, фигурантами дела являются заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

В свою очередь следователь в суде отметил, что действия Кизлыка "способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств".

Следователь добавил, что при обыске у генерала изъяли 600 тыс. евро и столько же тысяч долларов, слитки золота и часы известных брендов.

ФТС Александр Кизлык Алексей Серебро

Новости по теме

Новости

Фигурант дела о беспорядках Суровцев получил 2,5 года за нападение на росгвардейца

Генерал ФТС Кизлык арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Генерал ФТС Кизлык арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Лукашенко предложил обсуждать углубление интеграции в спокойном режиме

Путин заявил, что работа над "супероружием" идет по плану

Путин заявил, что работа над "супероружием" идет по плану

Главный нарколог Минздрава рассказал, что лучше всего пить в новогоднюю ночь

Россия построила в сирийском порту Тартус судоремонтный комплекс

Потребность российской армии в солдатах-срочниках снизилась

Потребность российской армии в солдатах-срочниках снизилась

Путин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России

Протесты в Москве

Фигурант "болотного дела" Бученков заочно осужден на 2,5 года колонии

СПЧ сообщил о социальном напряжении в 50 регионах из-за "мусорной реформы"

СПЧ сообщил о социальном напряжении в 50 регионах из-за "мусорной реформы"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');