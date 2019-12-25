Суд попросили арестовать замов начальников Внуковской и Домодедовской таможен

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Басманный суд Москвы поступили ходатайства об аресте еще трех фигурантов уголовного дела генерал-лейтенанта таможенной службы Александра Кизлыка. В их числе замначальника Внуковской таможни Константин Мишин и замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин.

Третий подозреваемый - старший дознаватель отдела дознания Домодедовской таможни Андрей Шурыгин. Всем им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Суд выберет им меру пресечения 25 декабря, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

24 декабря Басманный суд арестовал начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро.

В суде следователь говорил, что Кизлык способствовал "освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств".

По данным источника "Интерфакса", генералу вменяют два эпизода обвинения, один из них связан с помощью жене кенийского посла, которая якобы пыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту. При обыске у него дома изъяли $600 000, 600 000 евро, золотые слитки массой более 1 кг и часы известных брендов.

Оглашая материалы дела, судья 24 декабря отметила, что в деле еще три подозреваемых, и назвала фамилии Мишина, Черкашина и Шурыгина.

Кизлык вину не признал и заявил, что не давал указаний о каких-либо незаконных решениях.