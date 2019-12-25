В прокуратуре выяснили, что школьники на полицейских учениях играли роль нарушителей

Материалы проверки переданы в СКР

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задействовали в "тактико-строевых" учениях в школе села Новотроицкое 12 девятиклассников и дали им роли "нарушителей", установила прокурорская проверка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана. В МВД республики ранее заверяли, что ни один подросток не был использован как нарушитель.

По информации прокуроров, "20 декабря около 9:30 в ходе учений подростки выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с последними".

На учениях присутствовали директор школы и классный руководитель.

Первоначально учения собирались провести в парке "Солнечный" с участием актива села Новотроицкое в качестве статистов-правонарушителей. Перенести занятия в школу решил полицейский, назначенный руководителем учений.

"Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения в предоставлении территории парка отдыха "Солнечный" из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям", поэтому он договорился с директором школы, сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре привлечение несовершеннолетних к учениям полиции признали незаконным. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.

После учений их запись попала в соцсети и СМИ. В МВД Татарстана 22 декабря подтвердили, что занятия по разгону митингующих прошли в школе по предложению руководства отдела МВД Тукаевского района. В ведомстве утверждали, что роли правонарушителей играли полицейские в штатском, а "все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал". И все же в МВД решили провести служебную проверку, поскольку план занятий, как выяснилось, не согласовали с региональным ведомством.

При этом 23 декабря поздно вечером к женщине, которая первой выложила видео учений в интернет, пришли полицейские и потребовали дать объяснительную.

24 декабря глава МВД Владимир Колокольцев предупредил министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина о неполном служебном соответствии и распорядился уволить из полиции организаторов учений.