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Полиция отвергла связь "урока мужества" в школе в ХМАО с митингами

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Нижневартовске (ХМАО) провели в школе №42 "Урок мужества", на котором разыграли сценку, где часть учеников в шлемах, со щитами и дубинками противостоит сверстникам, забрасывающих их игровыми мячами; в нижневартовской полиции не видят политики в этом уроке и отрицают его связь с митингами в стране.

Видео с этого урока во вторник появилось в местных телеграмм-каналах. На кадрах видно, как в спортзале старшеклассники выстроились в две шеренги: в одной - ученики в шлемах и со щитами, в другой - ученики со спортивными мячами. По команде человека в полицейской форме школьники начинают забрасывать шеренгу "бойцов" баскетбольными и волейбольными мячами. Одного активиста, который сымитировал нападение с кулаками, хватают и уносят за стену щитов.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по ХМАО "Интерфаксу" подробно не прокомментировали это видео, сообщили только: "Выясняем обстоятельства".

В пресс-службе ОМВД по Нижневартовску агентству заявили, что это была профориентационная акция, направленная на то, чтобы школьники поступали в учебные заведения системы МВД.

"Школьникам рассказали о подвигах полицейских, о том, какими качествами должны обладать стражи порядка, чтобы нести службу. В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2019 года стало известно, что учеников одной из школ Татарстана привлекли к полицейским учениям по разгону митингов. После этого непосредственных организаторов учений уволили из МВД.

Проверку по данному факту провела прокуратура Татарстана, которая выяснила, что полицейские задействовали в "тактико-строевых" учениях в школе села Новотроицкое 12 девятиклассников и дали им роли "нарушителей".

Нижневартовск ХМАО МВД

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