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Женщину заставили писать объяснительную после публикации видео полицейских учений со школьниками

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские заставили писать объяснительную женщину, которая опубликовала в соцсетях видео полицейских учений по разгону митинга с участием школьников. Об этом "Интерфаксу" рассказал глава отделения профсоюза "Альянс учителей" Раушан Валиуллин. В пресс-службе МВД Татарстана заявили, что женщину опросили.

По версии полиции, жительницу Тукаевского района опросили полицейские в рамках служебной проверки, чтобы выяснить все обстоятельства и дать всестороннюю оценку случившегося.

По словам Валиуллина, Елена Пантелеева - его бывшая ученица. Около 23:00 в понедельник она ему сообщила, что к ней едут полицейские за объяснительной о том, зачем она опубликовала видео тактико-специальных занятий на территории Новотроицкой школы.

"Я рекомендовал ей воспользоваться 51-й статьей Конституции, не свидетельствовать без адвоката. Как я понял, она предпочла поскорее избавиться от этой неприятной ситуации и тут же на месте дала объяснение", - сказал Валиуллин.

Он изучил копию объяснительной.

"Ее спрашивали, откуда у нее появилось видео и почему она решила опубликовать его. Она говорит, что видео снято школьниками, она увидела это видео в чате одноклассников своего брата, который являлся участником этих так называемых учений, и попросила это видео у него и разместила в соцсетях, обращаясь к общественности, чиновникам и СМИ", - сказал Валиуллин.

После распространения в СМИ и соцсетях записи, на которой силовики в школьном дворе отрабатывают навыки разгона толпы, в МВД Татарстана подтвердили, что такие учения прошли по предложению руководства отдела МВД Тукаевского района и что девятиклассников там привели как статистов. Министерство инициировало служебную проверку по факту, свою проверку начала и прокуратура.

24 декабря глава МВД Владимир Колокольцев предупредил министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина о неполном служебном соответствии и распорядился уволить из полиции организаторов учений.

Татарстан Тукаевский район Елена Пантелеева Альянс Учителей Владимир Колокольцев Артем Хохорин

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