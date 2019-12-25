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Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Второй за сутки вертолет аварийно сел в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, на борту 23 человека, включая четырех членов экипажа. Все люди, находящиеся на борту, были эвакуированы.

Информацию о ЧП с вертолетом подтвердили в пресс-службе управления МЧС по Коми. Там уточнили, что никто не пострадал.

По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха.

Ранее в среду, 25 декабря, в Красноярском крае опрокинулся вертолет Ми-8. По данным МЧС, у машины были повреждены лопасти несущего винта и хвостовая балка.

На борту было 23 человека, в том числе три члена экипажа. В краевом Минздраве сообщили о шести пострадавших, двоим из которых потребовались операции.

НАО

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