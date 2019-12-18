Источник рассказал об изъятом оружии из дома многодетной семьи под Гатчиной

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Крупный склад оружия и боеприпасов изъяли при обыске в частном доме в Ленинградской области, где проживала семья подозреваемого в изнасиловании дочери Андрея Бовта (Лободюка), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, обнаруженный арсенал представлен 17 единицами оружия, среди которого шесть автоматов Калашникова, три пулемета "РПК" (Ручной пулемет Калашникова), пневматическая винтовка, ружье БМ-16 "ТОЗ", пистолет "ТТ", два пистолета-пулемета "Кедр", два пистолета Макарова, самодельный ствол с затвором. Также сотрудники силовых структур изъяли из этого дома две ручные дымовые гранаты и гранату "Ф-1" и более 3,1 тыс. патронов различного калибра. Кроме того, среди находок оказались два бронежилета и два жилета с логотипом "ФСБ", а также звезда Героя России без номера.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска также изъяты ноутбуки, видеокамеры, видеокассеты, флеш-карты и мобильные телефоны, представляющие интерес для следствия.

Бовт (Лободюк) был задержан в минувший понедельник в деревне Химози Гатчинского района по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. В полицию обратилась мать детей Светлана Лободюк, являющаяся, по данным СМИ, двоюродной сестрой фигуранта. Бовт - урожденный Лободюк - фамилию сменил. В законном браке женщина и предполагаемый насильник не состояли.

Из семьи изъяты восемь детей, шесть из которых несовершеннолетние. Несколько детей отправлены в Гатчинскую больницу. По данным районной администрации, дети нигде не зарегистрированы и не имеют документов.

Меру пресечения Бовту будут избирать в среду. Ранее сообщалось, что следствие будет ходатайствовать о его аресте и попросит суд "закрыть" заседание.