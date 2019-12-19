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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Двоих старших детей арестованного Андрея Бовта забрали родственники

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Двоих старших детей из семьи Андрея Бовта, которого задержали в деревне Химози и арестовали по обвинению в педофилии, забрала их тетя, сообщила детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова. Она уточнила, что им 24 года и 20 лет.

Криминал в многодетной семье под Гатчиной

Тетя забрала их утром 19 декабря.

Восемь детей из этой семьи были изъяты в ночь на вторник, их временно разместили в больнице.

Шестеро несовершенолетних детей останутся в гатчинской больнице и проведут там ближайшие дни, добавила Литвинова. Во вторник она говорила, что у детей сильный стресс.

Вечером в понедельник сотрудники правоохранительных органов и следователи задержали Бовта (ранее носил фамилию Лободюк) по подозрению в сексуальном насилии надо дочерью, которой сейчас 13 лет. Дома, в котором оперативники обнаружили кавардак и антисанитарию, было обнаружено много огнестрельного оружия. Бовта арестовали. Его проверят на вменяемость. Он вину не признает.

Силовики пришли в этот дом по жалобе матери детей. Она сообщила, что ее дочь насиловали с 2012 года. Органы опеки будут добиваться, чтобы обоих лишили родительских прав, обещала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В администрации Гатчинского района сказали, что у большинства детей из этой семьи не было никаких документов. Школы не получали от родителей заявлений, чтобы их приняли на обучение, к врачам они не обращались. Брак родителей не был зарегистрирован, Бовт с семьей проживал в доме без регистрации, дом ему не принадлежал.

Хроника 16 – 19 декабря 2019 годаКриминал в многодетной семье под Гатчиной
Гатчинский район СКР Ленинградская область Химози МВД Тамара Литвинова Андрей Бовт Анна Кузнецова

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