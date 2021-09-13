У мужчины из Химози, обвиняемого в изнасиловании дочери, выявили психическое расстройство

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Завершено предварительное следствие по делу жителя Гатчинского района Ленинградской области Андрея Бовта, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Как сообщает пресс-служба управления СКР по региону, материалы будут направлены в Гатчинский городской суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.

"В отношении обвиняемого проведена судебная стационарная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, фигуранту инкриминированы преступления по шести статьям УК РФ: ч.1 ст.222.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст.222 (незаконные приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч.1 ст.223 (незаконные изготовление оружия, его основных частей), п. "б" ч.4 ст.132 (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п."б" ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствие полагает, что более семи лет обвиняемый - житель деревни Химози Гатчинского района - насиловал малолетнюю дочь. Являясь отцом семи несовершеннолетних детей, он не занимался их воспитанием, не обеспечил документами о рождении, отказывал в обращении за медицинской помощью, не отправил в школу, запрещая покидать жилище, которое было непригодным для нормальной жизни, а также систематически применял к ним физическое насилие. Кроме того, мужчина незаконно приобрел и изготовил более 15 единиц огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств, считают в СКР.

Бовт (Лободюк) был задержан в декабре 2019 года. Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в полицию обратилась мать детей Светлана Лободюк, являющаяся, по данным СМИ, двоюродной сестрой фигуранта. В законном браке женщина и предполагаемый насильник не состояли.