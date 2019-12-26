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Обыск в ФБК проводили судебные приставы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального проводили судебные приставы московского управления службы, сообщили в пресс-бюро ФССП.

"При проведении следственных действий задержания не осуществлялись", - уточнил представитель пресс-бюро.

По какому делу проводились обыски, он не уточнил.

Ранее менеджер проектов ФБК Леонид Волков сообщил, что обыск проводился при поддержке спецподразделений ФССП по делу о неисполнении решения суда об удалении из интернета фильма "Он вам не Димон".

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что силовики задержали Навального. Позднее политик уточнил, что его принудительно вывели из офиса ФБК и отпустили, но не задерживали.

С обысками также пришли в студию YouTube-канала "Навальный LIVE". По словам Навального, оперативники изымают "все предметы".

Удаления фрагментов фильма 2017 года о премьер-министре Дмитрии Медведеве через суд добивался бизнесмен Алишер Усманов. В связи с отказом ответчиков удалить фрагменты фильма по решению судов, летом 2019 года было возбуждено дело на директора ФБК Ивана Жданова.

ФССП Алексей Навальный ФБК Леонид Волков Кира Ярмыш Навальный LIVE Москва

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