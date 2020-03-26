Мишустин обещал учитывать заслуги погибших силовиков при начислении пенсий их семьям

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство изменит порядок начисления пенсий семьям военнослужащих, потерявших кормильца, и впредь будет давать надбавки за заслуги погибшего, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что сейчас эти заслуги не учитываются, даже если погибший "был Героем России, ветераном Великой Отечественной войны или имел другие награды".

"Мы изменяем этот порядок так, чтобы в ее размере учитывалась надбавка за личный статус погибшего. Эта мера распространяется и на членов семей погибших или умерших военных пенсионеров, а также сотрудников служб, которых приравнивают к военным, в том числе полицейских, пожарных, приставов и других", - сказал Мишустин.