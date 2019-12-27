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"Новая газета" пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Жалоба подана в соответствии со статьей 125 УПК. Редакция требует признать незаконным проведение у журналистки обыска и допроса в отсутствие адвоката.

Обыск и допрос Полухиной прошли 26 декабря. После допроса ее отпустили в статусе свидетеля, но изъяли ноутбук, мобильник и носители информации. "Новая газета" связала эти действия с расследованием журналистки о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.", участников которой СК Краснодарского края привлек к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

В Следственном комитете обыск объяснили поиском документов об участниках "Е.Н.О.Т". Следствие получило оперативную информацию о том, что дома у Полухиной "могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц". Дело руководителей и членов группы расследуется по статьям об организации преступного сообщества, бандитизме, разбоях и кражах.

Новая газета Юлия Полухина ЕНОТы СКР Москва Краснодарский край

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