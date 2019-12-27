Сестрам Хачатурян разрешат покидать дом по ночам

Все остальные ограничения сохранятся, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мера пресечения в виде запрета определенных действий для сестер Хачатурян продлеваться не будет, однако большинство ограничений за ними сохраняется, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

"Сегодня электронный браслет сняли с младшей сестры, с Крестины и Ангелины снимут завтра. Мера пресечения им продлеваться не будет", - сказал Липцер агентству в пятницу.

По его словам, после того, как 28 декабря закончится срок последнего продления меры пресечения, с девушек будет снят запрет покидать места их проживания с 21:00 до 7:00, однако все остальные ограничения за ними будут сохранены.

Как сообщалось, при переводе сестер из СИЗО под запрет определенных действий суд запретил им, кроме выхода из дома, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб.

Кроме того, девушкам нельзя без разрешения уполномоченного лица общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом, а также давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

Накануне стало известно, что Генеральная прокуратура вернула в Следственный комитет материалы в отношении сестер Хачатурян с обвинительным заключением в отношении двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера в отношении младшей девушки, отказавшись передавать дела в суд.

Следственный комитет оспорил "отказное" постановление надзора у генерального прокурора Юрия Чайки, решение которого по ситуации пока неизвестно.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам, которые в настоящее время находятся под запретом определенных действий, в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).

Согласно окончательной фабуле, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину.

Как сообщалось, по результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми - защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей.

Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в отношении отца Хачатуряна, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи с его смертью (нереабилитирующее основание - ИФ). При этом "отказное" постановление может быть отменено, если родственники погибшего решат доказать его невиновность и попросят об этом.