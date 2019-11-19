Дело младшей из сестер Хачатурян рассмотрят отдельно

Суд присяжных участвовать в рассмотрении дела не будет

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) выделил в отдельное производство материалы в отношении Марии Хачатурян - младшей из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца, ее дело будет рассмотрено без участия присяжных заседателей, говорится в заявлении адвокатов девушек, поступившем в "Интерфакс".

"В настоящее время из основного дела, выделены материалы в отношении младшей сестры, так как ранее она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления", - говорится в заявлении адвокатов Алексея Липцера, Мари Давтян, Ярослава Пакулина и Алексея Паршина.

"Ее дело будет рассматриваться отдельно и без участия присяжных заседателей", - уточнили защитники.

Во вторник, 19 ноября, СКР закончил предварительное расследование по делу в отношении сестер Хачатурян, закончив ознакомление девушек и их адвокатов с материалами уголовного дела.

После ознакомления с материалами адвокаты заявили ходатайства, в том числе о прекращении уголовного дела ввиду того, что, по версии защиты, девушки убили отца, действуя в рамках необходимой самообороны, и о рассмотрении уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей в случае отказа в удовлетворении первого ходатайства.

Дело сестер Хачатурян

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех троих сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признают вину.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле нынешнего года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей.

Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в отношении отца Хачатуряна, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи с его смертью (нереабилитирующее основание - ИФ). При этом "отказное" постановление может быть отменено, если родственники погибшего решат доказать его невиновность и попросят об этом.