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Правительство России уточнило критерии признания жилья аварийным

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, уточняющее положение о признании жилых домов аварийными, сообщает пресс-служба Минстроя России.

Как пояснил глава ведомства Владимир Якушев, слова которого приводятся в сообщении, министерство изменило упомянутое положение, чтобы определить и использовать однозначные для всех регионов страны критерии признания жилья аварийным. Отныне состояние дома будет проверяться в ходе инструментального обследования, которое будет проводиться специализированными организациями, получившими на это разрешение, объяснили в Минстрое.

Как отмечается, внесенные изменения уточняют основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - это аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций дома или всего дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности и опасностью обрушения строения, а также кренами.

В Минстрое подчеркнули, что с инициативой по оценке состояния дома могут выступить как сами жители, так и органы власти муниципального образования и государственного жилищного надзора субъекта РФ. Согласно внесенным изменениям, в многоквартирном доме, признанном аварийным, все жилые помещения без исключения автоматически признаются непригодными для проживания.

"Периодически мы сталкивались с ситуациями, когда некоторые жители аварийного дома не соглашались с принятым решением и считали, что их жилье соответствует всем необходимым нормам и отказывались от расселения. При этом если дом признан аварийным, то это создает угрозу для жизни во всех жилых помещениях, поэтому и необходимы меры по переселению граждан в новое жилье", - цитирует пресс-служба замглавы Минстроя Максима Егорова.

В начале октября Медведев заявлял, что правительство рассмотрит пакет изменений в законодательство, который усовершенствует механизм расселения аварийного жилья и наделит органы власти правом определять критерии для признания домов аварийным. "Пока такие критерии у нас плавают", - говорил он на заседании кабинета министров.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах) будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда. Всего на эти цели планируется направить более 507 млрд рублей.

Дмитрий Медведев Минстрой Владимир Якушев

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