Топилин понадеялся на увеличение МРОТ на 850 рублей с 2020 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что Госдума РФ утвердит предложенный на рассмотрение законопроект о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.

"Законопроект, который внесло правительство РФ, которым предусматривается установление МРОТ до 12 тыс. 130 рублей с 1 января будущего года в ближайшее время будет рассмотрен во втором и третьем чтениях. Я очень надеюсь, депутатами будет поддержан и, вероятно, будет решение, принятое всей Государственной Думой РФ", - отметил Топилин, отвечая на вопрос "Интерфакса" о планах по увеличению МРОТ.

С начала текущего года МРОТ был установлен на уровне 11 тыс. 280 рублей.

Также Топилин сообщил, что планов по снижению прежнего пенсионного возраста для жителей Дальневосточного федерального округа на данный момент нет. Вернуть возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - предлагал глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

"Я пока не могу сказать, дали ли официальный ответ или не дали, но у нас таких планов нет", - сказал Топилин.

В среду в Хабаровске прошло расширенное заседание общественного совета при Минсоцзащиты края с участием главы Минтруда РФ.