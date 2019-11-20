Поиск

Топилин понадеялся на увеличение МРОТ на 850 рублей с 2020 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что Госдума РФ утвердит предложенный на рассмотрение законопроект о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.

"Законопроект, который внесло правительство РФ, которым предусматривается установление МРОТ до 12 тыс. 130 рублей с 1 января будущего года в ближайшее время будет рассмотрен во втором и третьем чтениях. Я очень надеюсь, депутатами будет поддержан и, вероятно, будет решение, принятое всей Государственной Думой РФ", - отметил Топилин, отвечая на вопрос "Интерфакса" о планах по увеличению МРОТ.

С начала текущего года МРОТ был установлен на уровне 11 тыс. 280 рублей.

Также Топилин сообщил, что планов по снижению прежнего пенсионного возраста для жителей Дальневосточного федерального округа на данный момент нет. Вернуть возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - предлагал глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

"Я пока не могу сказать, дали ли официальный ответ или не дали, но у нас таких планов нет", - сказал Топилин.

В среду в Хабаровске прошло расширенное заседание общественного совета при Минсоцзащиты края с участием главы Минтруда РФ.

Максим Топилин Министерство труда и социальной защиты МРОТ ДФО

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 20 ноября

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Дело младшей из сестер Хачатурян рассмотрят отдельно

Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело либо рассмотреть его присяжными

Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело либо рассмотреть его присяжными

Девятилетняя девочка в казачьей форме пропала на Кубани

Водителей с новыми заболеваниями обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

Что произошло за день: вторник, 19 ноября

Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

Госдума приняла в I чтении новую версию законопроекта о развитии виноделия в РФ

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');