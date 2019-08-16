Поиск

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минтруд России подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), согласно которому МРОТ с 1 января 2020 года ожидаемо планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В Минтруде отмечают, что законопроект приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2019 года.

В настоящее время законом от 25 декабря 2018 года МРОТ установлен в сумме 11 290 рублей. Таким образом, МРОТ планируется поднять в 2020 году на 7,4%.

МРОТ в российском законодательстве связан с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ), который, в свою очередь, рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины.

Об планируемом увеличении прожиточного минимума трудоспособного населения во II квартале 2019 года до 12 130 рублей сообщалось в июле.

Минтруд РФ

Новости по теме

Новости

В Кремле обратили внимание на перевод Дельпаля под домашний арест перед поездкой Путина во Францию

Минпросвещения пообещало оставить учителям четыре документа для заполнения

Минпросвещения пообещало оставить учителям четыре документа для заполнения
Аварийная посадка А321 в поле

Пилотам аварийного A321 присвоили звания героев России

Пилотам аварийного A321 присвоили звания героев России

Задержанная при покупке иностранного лекарства мать стала свидетелем по уголовному делу

В связи с массовым отравлением в Ульяновске возбудили уголовное дело

У "Ростелекома" произошел сбой из-за массовой аварии

У "Ростелекома" произошел сбой из-за массовой аварии

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК "Кубань"

Умер второй из пострадавших от массового отравления в Ульяновске

Умер второй из пострадавших от массового отравления в Ульяновске

Рейс "ЮТэйр" в Уфу вернулся во "Внуково" из-за попадания на взлете в стаю птиц

Аэропорт "Жуковский" ранее жаловался на привлекающие птиц свалки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');