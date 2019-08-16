Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минтруд России подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), согласно которому МРОТ с 1 января 2020 года ожидаемо планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В Минтруде отмечают, что законопроект приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2019 года.

В настоящее время законом от 25 декабря 2018 года МРОТ установлен в сумме 11 290 рублей. Таким образом, МРОТ планируется поднять в 2020 году на 7,4%.

МРОТ в российском законодательстве связан с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ), который, в свою очередь, рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины.

Об планируемом увеличении прожиточного минимума трудоспособного населения во II квартале 2019 года до 12 130 рублей сообщалось в июле.