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Правительство одобрило повышение МРОТ в России до 12 130 рублей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 12 130 рублей.

Как говорится в его решении, опубликованном на сайте кабмина в субботу, "одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке".

"Частью второй статьи 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предусмотрено, что начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (далее - прожиточный минимум) за II квартал предыдущего года", - сказано в документе.

В сообщении отмечается, что в соответствии с указанным механизмом законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц) составит 850 рублей (рост на 7,5%), говорится в решении правительства.

Как сообщалось, в августе повысить МРОТ до 12 130 рублей предложил Минтруд России.

Россия МРОТ

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