Строителям космодрома Восточный повысят зарплату

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует повысить зарплату строителям космодрома Восточный, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сейчас есть поручение президента, я подготовил и с ним обсуждал этот вопрос, он меня поддержал. Главгосэкспертиза совместно с Роскосмосом и Минстроем пересматривает основные расценки с тем, чтобы, прежде всего, люди получили достойную заработную плату", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Когда, например, зарплаты рассчитываются из 14 тысяч рублей для строителей на Восточном, ну, слушайте, на этом ничего не построишь никогда", - добавил он.

В данный момент на космодроме идет строительство второй очереди для запуска ракет-носителей семейства "Ангара". Его планируется завершить в 2023 году.