Роскосмос потратит 254 млн рублей на проверку расценок на достройку объектов Восточного

Некоторые объекты достроены чуть больше чем на четверть

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готов заплатить 254,7 млн рублей на проверку обоснованности расценок на достройку объектов первой очереди космодрома Восточный, следует из материалов госзакупок. Госкорпорация сомневается в достоверности этих цен.

В связи с этим объявлен конкурс на комплексное обследование недостроенных объектов первой очереди космодрома и на разработку документов для проверки достоверности сметной стоимости работ по завершению их строительства. Подрядчик должен будет выполнить этот заказ к июлю 2020 года.

Как следует из тендерной документации площадки комплекса по переработке отходов и твердых бытовых отходов, а также комплекс производства и хранения компонентов ракетного топлива готовы на 27% и 28% соответственно. Также низкая степень готовности - 36% и 45% - отмечается на четвертой площадке промышленной строительно-эксплуатационной базы и площадки 5.2 комплекса эксплуатации районов падения.

На 53% достроены площадки 4.1 и 8 метеорологического комплекса. Жилье достроено на 72%, автомобильные дороги - на 89%, железные дороги - на 93%.

В декабре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил, что если объекты первой очереди космодрома не будут достроены, они начнут разрушаться.

По его словам, план достройки объектов первой очереди одобрен президентом РФ. Деньги на его реализацию планировалось начать выделять с 1 января 2020 года.

Одновременно на космодроме возводят объекты второй очереди, их должны достроить к 2023 году.