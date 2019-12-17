Доля современного вооружения в РВСН достигла 76%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) расширили возможности по обеспечению ядерного сдерживания за счет получения нового вооружения, заявили в департаменте информации Минобороны РФ в связи с отмечаемым 17 декабря 60-летним юбилеем РВСН.

"Выполнение запланированных мероприятий на 2019 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 76% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в РВСН сосредоточено более двух третей ядерных носителей стратегических ядерных сил России.

"В настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени. Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", - говорится в сообщении.

В составе РВСН имеются три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами, добавили военные.

В декабре под Оренбургом на боевое дежурство должен встать полк с "Авангардами". Это новый стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком.