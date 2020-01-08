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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Ближнего Востока

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Премьер России Дмитрий Медведев дал ряд поручений, связанных с обеспечением безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе с учетом происходящих там событий.

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"Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий", - сообщил журналистам его пресс-секретарь Олег Осипов.

По его словам, Медведев также поручил подготовить предложения "по обеспечению безопасности граждан РФ с учетом различных сценариев развития ситуации".

Росавиация ранее направила российским авиакомпаниям уведомление с рекомендациями не летать над рядом районов Ближнего Востока по соображениям безопасности.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Россия Дмитрий Медведев Иран Ирак Украина

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