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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Жданова пригласили в Минюст как директора организации-иноагента

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов приглашен в Минюст 31 января на составление протокола о нарушении закона об иностранных агентах. Он сообщил об этом в твиттере и опубликовал письма министерства.

Одно приглашение адресовано фонду, второе - лично Жданову. Он напомнил, что штрафы за нарушение закона об иноагентах могут составить до 500 000 рублей.

Минюст признал ФБК иностранным агентом 9 октября, назвав основанием для этого решения два перевода денег на счета фонда из Испании и США. Платежи поступили на счета, заблокированные в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК, фонд не мог их вернуть.

ФБК оспорил решение Минюста в суде, но суд отклонил иск фонда. Затем ФБК попросил Минюст исключить его из реестра, и 14 ноября министерство уведомило фонд о начале внеплановой проверки в связи с этим обращением.

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет приравнивать граждан к СМИ-иностранным агентам.

ФБК Минюст Иван Жданов Алексей Навальный

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