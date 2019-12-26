Глава союза комитетов солдатских матерей потребует проверить "похищение" сотрудника ФБК

"Вообще, конечно, это такая уголовщина с точки зрения военкомата!" - заявила Валентина Мельникова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Председатель союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова потребует от военного прокурора Москвы потребует проверить призыв и срочную доставку в часть сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова. По ее мнению, это было сделано без оформления необходимых документов и похоже на "похищение".

"Вообще, конечно, это такая уголовщина с точки зрения военкомата!" - заявила она "Интерфаксу".

"Парня должны были везти в районный военный комиссариат, потому что для отправки в войска документы оформляются именно в районном военном комиссариате. Только с этими документами его можно отвезти на "Угрешку" (сборный пункт на Угрешcкой улице в Москве. - ИФ.). Если документов нет, то это похищение человека. Естественно, всё это незаконно", - сказала Мельникова.

Она уже попросила прислать ей медицинские документы Шаведдинова и текст жалобы в суд, которую подали юристы ФБК.

"Тогда я тут же напишу военному прокурору Москвы: "Прошу провести проверку". Но у меня нет документов, первичной информации, чтобы я могла обратиться в прокуратуру", - отметила она.

23 декабря в московской квартире Шаведдинова прошел обыск со взломом двери. Затем в фонде сообщили, что он пропал и не выходит на связь. 24 декабря основатель ФБК Алексей Навальный объявил, что Шаведдинова призвали на срочную службу и несколькими самолетами за сутки доставили на Новую Землю, лишив средств связи и доступа к адвокатам.

В ФБК ранее отмечали, что Шаведдинов судился с военкоматом относительно годности к службе и окончательного решения суда по этому вопросу не было. 24 декабря также выяснилось, что в день обыска у него в квартире Мосгорсуд подтвердил решение Савеловского суда, который признал его годным к службе. Шаведдинов в суде настаивал на праве на освобождение от призыва и зачислении в запас.

После исчезновения Шаведдинова юристы ФБК направили в Следственный комитет заявление о его исчезновении. Отправку его в армию они намерены обжаловать в МВД.