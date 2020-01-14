Более 1,7 тысячи жилых домов остались без тепла в Хабаровске

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Из-за аварии на теплосетях более 1,7 тыс. жилых домов в нескольких районах Хабаровска остались без тепла в двадцатиградусные морозы, сообщило ГУ МЧС по Хабаровскому краю во вторник.

"В результате порыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1 произошло отключение теплоснабжения. Данная станция обеспечивает подачу теплоносителя в несколько районов города. По предварительным данным, под отключение попало более 1700 многоквартирных домов", - сказано в сообщении.

По данным на утро вторника, на ТЭЦ-1 продолжаются работы по выводу системы теплоснабжения на штатные параметры. В настоящий момент ведется подача теплоносителя по системе, повышается давление. В течение дня управляющие компании будут работать по адресным заявкам.

Отмечается, что непосредственно после аварии была организована работа по переподключению потребителей, теплоноситель не сливался.