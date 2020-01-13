Вуз, музей и театры в Приморье эвакуировали из-за лжеминирований

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании прошла во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС), театрах и музеях Владивостока и Уссурийска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства Приморья.

"Первый сигнал о минировании Приморского театра молодежи поступил утром 13 января, далее такие же сообщения поступили о минировании краевой филармонии и Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева. Проведена эвакуация. Ни в одном здании не подтверждено нахождение взрывных устройств. Проверки продолжаются", - рассказали в краевом правительстве.

Из-за анонимного сообщения о минировании прошла эвакуация во ВГУЭС. Проверка продолжается, уточнили в пресс-службе вуза.

В пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) отметили, что вуз в связи с ситуацией в городе усилил меры безопасности в кампусе на острове Русский и материковых объектов. Меры касаются, в том числе, досмотра автотранспорта и пропуска людей в здания вуза.

"Учебный и рабочий процессы в ДВФУ проходят в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Также анонимные сообщения о взрывном устройстве поступили в Театр драмы им. Комиссаржевской и в две школы в городе Уссурийск.

"Проведена эвакуация. Театр и одну из школ уже проверили, устройств не обнаружено. Проверка продолжается", - отметили в пресс-службе мэрии.

Утром в понедельник на Дальнем Востоке началась очередная волна анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В Хабаровске массово эвакуировали школы и детсады, причем местные СМИ уточняют, что там сделать это пришлось во всех школах города, так как сообщившие о "минировании" не назвали номера конкретных учебных заведений. Затем появились данные об эвакуации учебных заведений во Владивостоке и в Благовещенске - также из-за сообщений о минировании.