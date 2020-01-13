Угрозы о взрывах школ и музеев на Дальнем Востоке оказались ложными

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Приморье, Приамурье и Хабаровском крае проверили все учреждения, в адрес которых поступили угрозы о минировании, и бомб там не нашли. Ранее сообщалось о проверке школ, детских садов, театров и музеев в этих регионах.

В частности, не подтвердили угрозы, поступившие в адрес Приморского театра молодежи, краевой филармонии и Приморского государственного объединенного музея имени В.К.Арсеньева и в 19 школах Владивостока, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что в школах проводилась эвакуация.

Проверка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) продолжалась.

В Уссурийске не подтвердилась информация о бомбах в Театре драмы им. Комиссаржевской и в двух школах.

В Амурской области было пять потоков сообщений о минировании, заявили в пресс-службе мэрии Благовещенска. В регионе были эвакуированы учащиеся и персонал около двух десятков учебных заведений. Речь идет о школах, транспортном, медицинском, политехническом, педагогическом и аграрном колледжах, Амурском колледже искусств и культуры, Амурском госуниверситете, педагогическом университете, также эвакуация проводилась в нескольких корпусах колледжа строительства и коммунального хозяйства. Все сообщения о минировании зданий оказались ложными.

В Хабаровске из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы около 49 000 учеников 70 школ, бомб там не нашли, сообщила мэрия города. Угрозы поступили дежурному краевого УФСБ до начала занятий. Для проверки учебных заведений в городе приостановили учебу во всех школах, гимназиях и лицеях.