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В Хабаровске устранили причину аварии в системе отопления

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Хабаровске завершен ремонт коллектора на ТЭЦ-1, из-за порыва которого без тепла и частично без горячей воды остались 1700 жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Работы на коллекторе на ТЭЦ-1 завершены, ведется повышение уровня давления в системе. Теплоноситель подаётся всем потребителям по штатной схеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 14 января в результате порыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1 произошло отключение теплоснабжения в 1700 многоквартирных домах Хабаровска.

Непосредственно после аварии была организована работа по переподключению потребителей, теплоноситель не сливался. Жалоб от населения не поступало.

Хабаровск

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