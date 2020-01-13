Свыше десяти учебных заведений "заминировали" в Приамурье

Этим утром сообщения о якобы заложенных бомбах уже поступали из Хабаровска и Владивостока

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Учащиеся и персонал около десяти школ, колледжей и спорткомплекса эвакуированы в Благовещенске Амурской области из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города.

"В частности, это школы № 16, 2, 14, 27, 26, 2, гимназии 25 и 1, лицей № 11, спорткомплекс АмГУ, а также колледжи транспортного и дорожного хозяйства, педагогический, медицинский, аграрный", - уточнили в мэрии.

Учебные корпуса проверяют оперативные службы. При этом сообщения о минировании зданий продолжают поступать.

Утром в понедельник на Дальнем Востоке началась очередная волна анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В Хабаровске массово эвакуируют школы и детсады, причем местные СМИ уточняют, что там эвакуировать пришлось все школы города, так как сообщившие о "минировании" не назвали номера конкретных учебных заведений. Затем появились данные об эвакуации десяти школ Владивостока - также из-за сообщений о минировании.