В Кемерове заминировали суд и рынок "Сотка"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Кемерове из-за электронных писем о заложенных бомбах эвакуировали Кемеровский районный суд и рынок "Сотка", на месте работают полицейские и кинологи, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Сообщения о минировании рынка стали поступать с понедельника, угрозы в адрес суда поступили впервые, уточнил он.

В соцсетях пишут, что полиция оцепила "Сотку" третий раз за три дня.

Официальных комментариев по этому поводу у "Интерфакса" пока нет.