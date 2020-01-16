В Кемерове пятый раз за неделю эвакуировали рынок "Сотка"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Ленинском районе Кемерова рынок "Сотка" эвакуировали из-за сигнала о заложенной бомбе пятый раз за неделю, сообщил осведомленный источник "Интерфакса". По его словам, сообщение о минировании поступило по электронной почте.

"Сотку" начали "минировать" с понедельника, а в среду ее проверяли дважды - в первой половине дня и поздно вечером, когда рынок уже был закрыт. Все сигналы оказались ложными.

Комментария правоохранительных органов у "Интерфакса" нет.

На рынке "Сотка" пять блоков, в которых в розницу продают обувь, одежду, продукты питания, мебель, электронную технику и другие товары народного потребления.