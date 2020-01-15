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ХроникаПослание президентаОбновлено в 14:58

Депутаты готовы срочно принять поправки в бюджет для реализации послания президента

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Необходимо как можно скорее, с 2020 года скорректировать бюджет, чтобы учесть меры социальной поддержки, предложенные президентом в послании Федеральному собранию, ситуация в российской экономике позволяет взять на себя дополнительные обязательства, заявил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Надо уже принять с 1 января этого года, то есть придать обратную силу, потому необходимо срочно принимать изменения в бюджет, и ясно совершенно, что вот эти вот новые обязательства потребуют дополнительных средств. Есть ли они у нас? Можем ли мы их обеспечить? Да, можем. Но мы их можем обеспечить не просто на вот этот год, а на все время действия вот этих обязательств", - добавил он.

В послании Владимир Путин высказал предложения по поддержке рождаемости и малообеспеченных семей. В частности, он предложил выплачивать бедным семьям ежемесячное пособие на ребенка с трех до семи лет, продлить программу материнского капитала, увеличить по ней выплаты и выплачивать их уже за первого ребенка. Он отметил, что все эти меры потребуют дополнительных расходов из бюджета, и призвал законодателей как можно скорее внести в закон о бюджете необходимые изменения.

По оценке главы Минфина Антона Силуанова, в 2020 году на этот пакет мер потребуется от 400 млрд до 450 млрд рублей. В результате, как считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин, бедность в стране снизится на 10%.

Андрей Макаров Госдума Владимир Путин Максим Орешкин Антон Силуанов

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