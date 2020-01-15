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ХроникаПослание президентаОбновлено в 14:58

Минпросвещения готово доплачивать классным руководителям по 5000 рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министерство просвещения готово с 1 сентября 2020 года ввести федеральные выплаты за классное руководство по 5000 рублей в месяце, заявили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что готовы начать прорабатывать эту программу.

Ввести такую доплату классным руководителям предложил президент Владимир Путин, когда оглашал послание к Федеральному собранию.

Всего в российских школах больше 838 000 классов, в них учится больше 16,5 млн детей, отметили в министерстве. Там также напомнили,что классный руководитель не только ведет уроки в своем классе, но также общается с семьями своих учеников и налаживает связи с учителями-предметниками, это серьезный объем работы.

В послании Путин отметил, что классные руководители ближе всего к детям. Он напомнил, что доплаты учителям - это обязанность регионов, но добавил,что "классный руководитель - это воспитатель, а это все-таки федеральные функции".

Также он потребовал сохранить все действующие выплаты учителям за классное руководство и запретил "съезжать" с темы поддержания зарплат учителей, врачей и других бюджетников.

В Минфине подсчитали, что для реализации всех мер соцподдержки, которые президент анонсировал в послании, в 2020 году потребуется 400-450 млрд рублей.

Минпросвещения Владимир Путин Минфин

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