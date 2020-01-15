Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рубль в ходе торгов на Московской бирже в среду днем отреагировал резким снижением на новость об отставке правительства РФ.

Курс доллара в 16:30 составил 61,725 руб., что на 30 копеек ниже уровня до момента объявления об отставке. При этом евро торговался на отметке 68,725 руб. - минус 32,5 копейки.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к доллару и евро стало реакций на объявление об отставке правительства РФ.

При этом ранее рубль не отреагировал на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшееся в этот же день.

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.