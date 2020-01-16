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Стрелявший в новокузнецком суде оказался потерпевшим по уголовному делу

По словам источника, раненная стрелком женщина была свидетелем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Мужчина, застреливший пристава и ранивший посетительницу мирового суда в Новокузнецке, проходил потерпевшим по уголовному делу, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

"Предварительно установлено, что стрелявший был потерпевшим по делу, которое рассматривалось в суде. Потерпевшая является свидетелем", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром мужчина начал стрельбу из ружья в мировом суде в Центральном районе Новокузнецка. В результате погиб судебный пристав, еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии с ранением лица и ног.

На месте происшествия работают сотрудники СКР по Кузбассу.

Новокузнецк

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