После стрельбы в мировом суде Новокузнецка возбуждено уголовное дело

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после гибели пристава и ранения женщины при стрельбе в мировом суде в Новокузнецке, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СКР по Кузбассу.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по п. 3 ст. 30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, стрельбу начал 45-летний мужчина, который пришел в суд с ружьем. На входе в здание суда его остановил пристав, которому мужчина выстрелил в живот. Затем он прошел в кабинет и выстрелил в свидетельницу по делу, которое рассматривалось в суде. Очевидец происшествия нажал на тревожную кнопку.

Стрелявшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии. По словам представителя ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании ему меры пресечения. Мотивы стрелявшего выясняют следователи.

В свою очередь в областной пресс-службе медицины катастроф "Интерфаксу" сообщили, что пострадавшая женщина находится на операции.

"Сейчас женщину оперируют, каких-то прогнозов пока нет. Операция предположительно продлится не менее трех часов. Врачи делают все возможное", - сказал собеседник агентства.

Также он уточнил, что пострадавшая не юрист, как сообщалось ранее, а свидетель по рассматриваемому в суде делу.

Ранее осведомленный источник рассказал "Интерфаксу", что стрелявший в новокузнецком суде является потерпевшим по уголовному делу.

В четверг утром мужчина начал стрельбу из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка. В результате погиб судебный пристав, еще одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии с ранением лица и ног.