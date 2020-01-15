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Угрозы взрыва в школах Екатеринбурга не подтвердились

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге полицейские проверяли школы и детские сады после сообщения о минировании, бомб и других подозрительных и опасных предметов там не нашли, сообщил глава пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Учреждения продолжают работать в обычном режиме, добавил он.

Ранее о проверке школ и садиков сообщила мэрия. Департамент образования городской администрации получил информацию о возможном минировании от официального источника. Об этом были уведомлены директора и заведующие. В образовательных учреждениях усилили пропускной режим.

В конце прошлого года в Екатеринбурге прошла волна ложных минирований. Из-за анонимных угроз были эвакуированы Арбитражный суд Свердловской области и железнодорожный вокзал.

В Москве и Петербурге такие угрозы поступают почти ежедневно с 28 ноября.

Екатеринбург Свердловская область МВД Валерий Горелых

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