Путин пояснил смысл предложенных в послании поправок в Конституцию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Поправки в Конституцию РФ, предложенные в послании к Федеральному Собранию, нацелены на развитие России как правового, социального государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поправки, которые были предложены вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Смысл этих поправок - обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Президент отметил, что поправки направлены на то, чтобы укреплялась "роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства".

Президент также подчеркнул, что в поправках, которые касаются нового порядка назначения председателя правительства РФ и его заместителей, есть большой смысл. "Россия, оставаясь президентской республикой, все-так становится более открытой - и значение парламента повышается и взаимодействие парламента с правительством усиливается", - сказал глава государства.

По его словам, парламент будет нести большую ответственность не только за назначение правительства, но и за работу, которая проводится кабинетом министров. "Вот такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована", - сказал глава государства.

Поясняя предложенный порядок, Путин отметил: "Представьте себе: назначается председатель правительства. Президент уже не имеет право отклонить эту кандидатуру, а потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент. И парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителей председателя правительства и федеральных министров".

Президент в этом случае не имеет права их отклонить. "Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства в отношениях и работе друг с другом", - подчеркнул Путин.

Поправки в Конституцию

В среду, 15 января, Путин в послании Федеральному Собранию предложил обсудить поправки в Конституцию, в основном, касающиеся перераспределения полномочий между органами власти. Президент, в частности, выступил с идеей расширить полномочия Госдумы, в частности, наделить ее правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра. Также он предложил дать депутатам право утверждать кандидатуры всех вице-премьеров и министров, при этом глава государства будет не вправе их отклонить.

Кроме того, Путин призвал придать Конституции приоритет над международным законодательством и соглашениями и лишить высших чиновников и судей права иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Для работы над поправками он в тот же день создал рабочую группу из 75 человек. Кроме депутатов и сенаторов, в нее вошли предприниматели, артисты и спортсмены. Принять поправки Путин предложил через соответствующий законопроект, который перед принятием будет вынесен на "всенародное голосование".