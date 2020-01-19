"Яблоко" разработает альтернативные поправки в Конституцию

Григорий Явлинский Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В "Яблоке" сочли предложенные президентом поправки в конституцию "туманными и непонятными с юридико-правовой точки зрения" и создадут совет по разработке альтернативных поправок, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"В этих условиях "Яблоко" считает необходимым активное гражданское политическое действие: предложить обществу другие, альтернативные изменения в Конституции, которые действительно необходимы гражданам России. Мы заявляем о том, что немедленно приступаем к подготовке альтернативного комплекса поправок к Основному закону и в ближайшее время внесём их на рассмотрение общества", - сообщили в "Яблоке".

В партии подчеркнули, что считают важным, чтобы при обсуждении "прозвучали голоса авторитетных профессионалов-конституционалистов, и молодых людей демократических взглядов, которым не безразлично, в каком государстве будут жить они и их дети".

"Яблоко", помимо членов партии, привлечет к работе в совете "независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов, политиков".

""Яблоко" будет требовать референдума, на котором граждане смогут заявить, какие поправки в Конституцию они поддерживают: поправки гражданского общества - или поправки Владимира Путина. Мы предлагаем альтернативу", - заявили в партии.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил ряд важных поправок в Конституцию.

В первую очередь, он заявил, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ.

Глава государства выступил с инициативой закрепить на конституционном уровне запрет для глав субъектов Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей иных федеральных органов, а также судьей иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

По его мнению, "ещё более жёсткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента РФ". В этой связи Путин предложил закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причём не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Путин также считает необходимым изменить механизм формирования правительства: чтобы Госдума не согласовывала, а утверждала кандидатуры председателя правительства, а затем по его представлению - по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров.

Однако Путин убеждён, что РФ должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооружёнными Силами и всей правоохранительной системой, полагает Путин. В то же время, Путин считает необходимым предусмотреть в Конституции, что назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Этот принцип, по мнению Путина, может быть применён и в отношении прокуроров регионов, которые сегодня назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием.

Президент полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Однако для их окончательного утверждения он предложил провести общенародное голосование.