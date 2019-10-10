В Крыму арестовали подозреваемого в подготовке теракта россиянина

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя в четверг арестовал на два месяца Олега Приходько, который подозревается российскими спецслужбами в подготовке к теракту, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ 9 октября задержали жителя села Орехово Сакского района Крыма, кузнеца 1958 года рождения. Его подозревают в подготовке взрыва в администрации небольшого города на западе полуострова - Саки. Силовики нашли в гараже Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Приходько вменяются статьи УК РФ "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "попытка совершения террористического акта".

Подозреваемый утверждает, что взрывчатку ему подкинули. Приходько называет дело политически мотивированным, считает, что его преследуют за проукраинскую позицию. Кузнец ранее вывешивал украинские и крымскотатарские флаги на крыше своего дома, а присоединение Крыма к России в марте 2014 года называл аннексией.

Центр общественных связей ФСБ в распространенном в четверг пресс-релизе называет фигуранта дела "российским гражданином, приверженцем нацистской идеологии, являющимся членом украинских экстремистских организаций".