В Крыму задержан член украинской группировки, готовивший подрыв здания

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании в Крыму россиянина, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

Мужчина, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом "украинских экстремистских организаций", задержан в городе Саки, сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что в принадлежащем задержанному гараже "обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью".

Фамилия задержанного не сообщается.

Следственным управлением УФСБ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, задержанным является житель города Саки Олег Приходько. Планируется, что Киевский районный суд Симферополя изберет ему пресечения в четверг.