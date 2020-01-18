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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Стрелявшего в суде Новокузнецка арестовали до 16 марта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новокузнецка (Кемеровская область) в субботу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в покушении на двойное убийство в мировом суде, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По словам собеседника агентства, его заключили под стражу до 16 марта.

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Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу на два месяца, прокуратура ходатайство поддержала, уточнил он.

Как сообщалось, утром 16 января мужчина начал стрелять из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка. В результате погиб судебный пристав, еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована и прооперирована. Стрелка задержали на месте преступления сотрудники ФССП и Росгвардии.

Местные органы СКР возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Обвинение фигуранту еще не предъявлено.

Новокузнецк Кемеровская область

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