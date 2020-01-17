Клишас опроверг планы внести в Конституцию положение о самороспуске Думы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, член Совета Федерации Андрей Клишас опроверг информацию о том, что в проекте поправок к Основному закону содержится положение о самороспуске Госдумы.

"Сегодня у нас новый анекдот. Сегодня меня ряд СМИ уверяют, что в тех проектах, которые уже написаны, есть положение о том, что Дума будет самораспущена, что будет предусмотрено положение о самороспуске. Давайте, уважаемые коллеги, представители СМИ, не заниматься всякого рода ерундой, не придумывать никаких глупостей и тем более не приписывать эти глупости рабочей группе", - сказал Клишас на заседании рабочей группы в пятницу.

Со своей стороны другой сопредседатель рабочей группы, депутат Павел Крашенинников заявил на ее заседании, что эксперты будут работать над поправками в 3-8 главы Конституции, изменения не коснутся 1, 2 и 9 глав Основного закона.

"При этом, что касается 3-8 глав, мы также работаем по этим статьям в тех пределах, которые нам сказал президент РФ в послании, которое прозвучало", - отметил депутат.

Он также напомнил, что для принятия поправок к главам 3-8 Конституции РФ необходимы две трети голосов Госдумы и три четверти голосов Совета Федерации, изменения вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов.

"И дальше в самом законе будет указано, в какое время будут вступать в силу эти поправки. Практика показывает, что, как правило, такие крупные блоки не вступают в силу с момента публикации, а всегда есть какая-то лестница по поводу вступления тех или иных норм", - сказал Крашенинников.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что "срочность принятия поправок к Конституции объясняется тем, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму". "В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы", - утверждает собеседник "Ъ".

В среду, 15 января, президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию, а также предложил вынести эти изменения на "всенародное голосование". Для подготовки этих поправок он создал рабочую группу.