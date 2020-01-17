Сопредседатель рабочей группы предостерегла коллег от соблазна отойти от путинских поправок в Конституцию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, юрист и академик РАН Талия Хабриева предложила не отходить от предложений по поправкам, которые Владимир Путин сформулировал в президентском послании, и сосредоточиться на них, а не придумывать свои поправки. Она сообщила об этом на заседании группы 17 января.

После первого заседания группы в четверг еще один сопредседатель сенатор Андрей Клишас сказал, что Путин допускает, что члены группы могут предложить свои поправки в Конституцию, в дополнение к тем, что он включил в послание.

"Нам нужно определить, насколько аутентичными могут быть предложения тем, которые изложены в послании президента, насколько мы свободны, и можем ли мы уйти от этой линии. Я могу сказать, что соблазн, конечно, велик, и президент вчера говорил, что могут появится новые предложения, но, по всей видимости, от полной самодеятельности стоит воздержаться и не уходить за пределы послания. Потому что есть очень высокий риск отступить от идеи предложенных изменений и вольно или невольно трансформировать замысел этих изменений", - считает Хабриева.

Она назвала Конституцию "работающим документом". По ее мнению, группе нужно "найти такие юридические формулы, которые не обнулят, а только укрепят те достижения, которые уже существуют".

Рабочая группа по выработке поправок в Конституцию была создана 15 января, после оглашения президентского послания Федеральному собранию. Кроме Хабриевой и Клишаса, ее сопредседателем стал депутат Госдумы Павел Крашенинников. Всего в группе 75 человек, в том числе общественные деятели, артисты, писатели и спортсмены.

В послании Путин предложил прописать в Конституции ее приоритет над международными законами и соглашениями. Также он предложил запретить высшим чиновникам, парламентариям и судьям иметь любое иностранное гражданство или вид на жительство. То же ограничение он предложил и для кандидатов в президенты, добавив, что для выдвижения в президенты человек должен не менее 25 лет прожить в России. Слово "подряд" в отношении ограничений на избрание более двух сроков, он готов исключить из основного закона.

Еще президент предложил ряд поправок, касающихся перераспределения полномочий между президентом, Госдумой и Советом Федерации. В частности, он предложил наделить Думу правом не только согласовывать, но и утверждать премьер-министра, вице-премьеров и чиновников, так чтобы президент не мог отменить решения депутатов.

Предполагается, что эти поправки примет Госдума в виде законопроектов. Перед вступлением в силу их пакетом выставят на всенародное голосование, формат которого еще не выработан.