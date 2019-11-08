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Трамп задумался о посещении Парада Победы в Москве в 2020 году

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в 2020 году.

Как передает американский телеканал CNN, 8 ноября утром американский лидер сказал журналистам, что обдумывает возможность поездки в Москву в мае следующего года.

Накануне, 7 ноября, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пока не получала ответа на приглашение Трампа на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.

Вместе с тем он отметил, что в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и Трампа в Осаке последний "достаточно позитивно реагировал на приглашение". "Но конкретного ответа мы еще не получали", - сказал Ушаков.

В августе Ушаков говорил, что на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

Дональд Трамп США Москва

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