Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Господин Джонсон размышляет над тем, посещать ли ему парад Владимира Путина в память о Второй мировой войне в мае, что станет дипломатической пробой новой позиции его правительства по отношению к России", - сказали источники газеты.

Проработка вопроса о визите является частью более широкой дискуссии в британском правительстве о том, как вести отношения с Москвой, ухудшившиеся после попытки отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в которой Лондон обвинил Россию, отмечает газета.

Источник газеты сообщил, что британские власти рассматривают и возможность того, чтобы на парад поехал один из членов королевской семьи. В Букингемском дворце эту информацию комментировать не стали.

Приглашение президента России на парад уже принял президент Франции Эммануэль Макрон. Президент США Дональд Трамп заявил, что он ценит такое приглашение. Кроме того, Москва направила приглашение и канцлеру Германии Ангеле Меркель, отмечает FT.

Давление на Джонсона в вопросе визита на парад усилилось после того, как Путин в четверг предложил провести встречу лидеров РФ, США, КНР, Франции и Великобритании, пишет газета. Путин, выступая на международном форуме, посвященном Холокосту, заявил, что считает важным и символичным проведение такой встречи в 2020 году, когда отмечается 75 лет окончания Второй мировой войны и основания ООН.

О том, что Джонсона пригласили на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы, стало известно в сентябре. Британские власти подтвердили, что приглашение получили, и заявили, что власти изучают специфику мероприятия.

В последний раз Джонсон был в Москве в декабре 2017 года в качестве министра иностранных дел Великобритании. После этого в одном из интервью он описал Россию как "закрытую, неприятную, милитаристскую и антидемократическую" страну.

На прошлой неделе Джонсон встретился с Путиным на полях берлинской конференции по Ливии.