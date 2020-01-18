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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Медведев призвал абсолютно спокойно относиться к отставке правительства

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что к отставке правительства нужно относиться спокойно, поскольку при формировании кабмина всегда обсуждаются и планы по его отставке.

Новое правительство

"Вообще, к отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.

При этом он заметил, что в последние годы в России отставка правительства происходила нечасто. "Но, тем не менее, это совершенно обычное событие. Более того, вообще, когда правительство формируется, скажу прямо, всегда президент и премьер, кто бы ни был президентом или премьером, обсуждают не только вопросы назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки, это совершенно нормально", - сказал он.

В среду, 15 января, после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. В тот же день Путин подписал указ об отставке правительства, назначив Медведева временно исполняющим обязанности премьера и поручив правительству исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров. При этом Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина для его назначения на должность председателя правительства РФ.

Что касается Медведева, то Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее экс-премьеру. В четверг, 16 января, президент подписал указ о назначении Медведева на этот пост.

Дмитрий Медведев

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