Арестован петербуржец, "заминировавший" здание Конституционного суда

После послания Путина Федеральному собранию мужчина "впал в депрессию" и вспомнил декабристов, считает следствие

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте подозреваемого в заведомо ложном сообщении о теракте в здании Конституционного суда, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, после просмотра послания президента РФ Федеральному собранию безработный житель северной столицы Виктор Николаев "впал в депрессию".

"Гуляя по Сенатской площади, вспоминая Николая I и декабристов, Николаев вошел в приемную Конституционного суда проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод гражданина в России. В приемной ему выдали брошюру... Читать Николаев не стал и, выйдя из здания, осуществил звонок о заминировании", - говорится в сообщении.

Подозреваемый причастность к преступлению признал, отметив, что не раскаивается в содеянном. Мужчина пояснил суду, что своим поступком хотел привлечь внимание общественности к несоблюдению прав и свобод в России, а под словом "бомба" он имел в виду деятельность Конституционного суда за последние десятилетия, которая может, по его мнению, "привести страну к разрушительным последствиям", следует из сообщения.

Как отмечается, Николаев является лицом без определенного места жительства.

Согласно решению суда, мужчина заключён под стражу до 16 марта.